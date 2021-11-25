В Донбассе выразили соболезнования семьям погибших горняков Кузбасса

На шахте «Листвяжная» в РФ сегодня произошел масштабный пожар, в результате которого погибли 11 человек и еще 49 пострадали Фото: Олег УКЛАДОВ

В Донбассе выразили поддержку всем семьям погибших горняков шахты Кузбасса. К родным и близким покойных обратился Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- С Кузбассом наш регион связывает общая трехсотлетняя история развития российской промышленности. Как никто другой, мы знаем об опасности героического труда шахтеров и о той цене, которую приходится платить за уголь, - отметил он.

Глава Республики выразил искренние соболезнования всем, кто потерял в результате этой трагедии своих близких, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что утром на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области России случился масштабный пожар. В результате погибли 11 горнорабочих, еще 49 человек пострадали. По предварительным данным, трагедия произошла из-за возгорания угольной пыли и последующего взрыва в вентиляционном штреке шахты. По числу жертв это происшествие называют крупнейшим на российских шахтах за последние несколько лет.

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