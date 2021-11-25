Количество заболевших коронавирусом в ДНР превысило отметку в 105 тысяч человек

У 77 пациентов врачи обнаружили пневмонию Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике медики подтвердили 998 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

Там отметили, что такой результат был получен в ходе 2691 лабораторного исследования.

- Также у 20 пациентов диагноз «COVID-19» установили на основании клинико-эпидемиологических показаний, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, полная статистика заболеваемости коронавирусом в ДНР на 25 ноября выглядит следующим образом: общее число зараженных в Республике за весь период эпидемии составило 105510 человек. Из них на стационарном и амбулаторном лечении еще находятся 12789 пациентов, уже пошли на поправку и выписались из больниц 84780 человек, а 7941 житель скончался от осложненного протекания болезни.

Кроме того, сообщается, что врачи обнаружили за минувший день 77 новых случаев пневмоний. В больницы были госпитализированы 56 человек с воспалением легких.

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