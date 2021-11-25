В Донецке горела многоэтажка, пожарные спасли 5 человек

В ликвидации возгорания участвовали 17 сотрудников спасательной службы и 5 единиц техники. Фото: МЧС ДНР

В Калининском районе Донецка горел пятиэтажный жилой дом. Пожарным удалось спасти 5 человек. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Уточняется, это инцидент произошел 24 ноября на улице Марии Ульяновой, где загорелась одна из квартир дома, расположенная на втором этаже.

- Спасатели звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу вывели на свежий воздух трех женщин и одного мужчину. Еще одну женщину эвакуировали по выдвижной лестнице через окно из квартиры третьего этажа, - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что спасенные люди в госпитализации не нуждались. В тушении пожара участвовали 17 сотрудников спасательной службы и 5 единиц техники.

В этот же день еще один пожар случился в Пролетарском районе города по улице Прожекторной. Там загорелась квартира многоэтажного дома на седьмом этаже. Одна женщина пострадала - сейчас она находится в больнице. На месте пожара спасатели обнаружили бездыханное тело 40-летнего мужчины. Его личность устанавливают.

Читайте также

В Донецке скончался второй пострадавший от взрыва гранаты

Взрыв произошел сегодня в Киевском районе (подробнее)