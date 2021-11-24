«Отсутствуют добрая воля и гибкость» Глава МИД ДНР попросила ОБСЕ конкретизировать, кто виноват в застое переговорного процесса по урегулированию конфликта в Донбассе

Полномочный представитель ДНР на переговорах, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова. Фото: МИД Республики

Полномочный представитель ДНР на переговорах, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова заявила, что представители ОБСЕ на Минских переговорах должны указать, на ком лежит вина за кризис переговорного процесса в политической подгруппе.

Во время сегодняшней видеоконференции Контактной группы координатор ОБСЕ в политической группе Сильви-Аньес Берманн отметила, что конструктива в переговорном процессе нет из-за отсутствия «доброй воли и гибкости».

- Мы хотели бы, чтобы представители ОБСЕ в своих докладах все же конкретизировали, какая именно сторона не демонстрирует такую добрую волю и гибкость. На вчерашнем заседании рабочей группы украинская делегация отказалась обсуждать наш проект Дорожной карты, кстати, уже второй по счету, сославшись на то, что Киев готов рассматривать и работать только над тем проектом данного документа, который будет направлен России, - отметила Наталья Никонорова.

Глава МИД при этом добавила, что подобный поход Киева противоречит самой сути переговоров, которые существуют для налаживания диалога между сторонами конфликта - Республиками Донбасса и Украиной.

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