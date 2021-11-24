Официальный Киев отказывает урегулировать вооруженный конфликт в Донбассе

Киев уходит от решения проблемы. Фото: МИД ДНР

Сегодня, 24 ноября, Украина на заседании Контактной группы отказалась от разработки дорожной карты по реализации Минских соглашений. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел ДНР.

- Представитель Украины озвучил, что Киев хочет отказаться от работы над Дорожной картой, несмотря на прямое и единогласно согласованное поручение Контактной группы, ради того, чтобы вернуться к дискуссии по закону об особом статусе Донбасса. Господин Костин то ли по незнанию, то ли умышленно упустил из виду, что проекту закона было посвящено 113 заседаний и что ни к какому результату обсуждение не привело, - отметили в МИД.

Отсутствие какого-либо прогресса в работе над законом об особом статусе обусловлено исключительно действиями украинских властей. Между тем, согласование дорожной карты сторонами и одобрение парламентами Республик и Украины выведет ситуацию в урегулировании из тупика.

- Отказываться от такого поручения просто из-за того, что Киев больше не желает его выполнять, - это как минимум странно и в корне непродуктивно, - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первой и старейшей больнице Донецка исполняется 150 лет!

Из легендарной «Шлаколечебницы» вышло все здравоохранение Донбасса (подробнее)