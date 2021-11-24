ВСУ перебросили к линии соприкосновения в Донбассеразведчиков для подготовки провокаций

ВСУ перебросили к линии соприкосновения разведчиков для подготовки провокаций. Фото: штаб «ООС»

В Донбассе ВСУ перебросили разведчиков в окрестности Геевки Станично-Луганского района для подготовки возможных провокаций. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

- На позиции подразделений 79-й бригады в районе Геевки отмечено прибытие боевиков разведывательной роты этой бригады. Не исключаем, что там противник готовится к проведению провокационных действий, - сказал представитель оборонного ведомства Республики.

Ранее Александр Мазейкин сообщал, что командование ВСУ направило в Донбасс снайперов для совершения провокаций. Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотные летательные объекты.

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