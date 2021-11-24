ВСУ обстреляли окраины Горловки

ВСУ продолжают стрелять по населенным пунктам Республик Донбасса. Фото: Фейсбук

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины дважды нарушили режим прекращения огня, обстреляв из гранатометов и стрелкового оружия два горловских поселка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Под обстрелами оказались районы поселков Гольмовский и шахты 6/7 на горловском направлении, - говорится в сообщении.

В представительстве ДНР в СЦКК рассказали, что киевские силовики использовали для обстрелов гранатометы РПГ, СПГ, АГС и стрелковое оружие.

- Всего было выпущено 13 боеприпасов калибром более 12,7 миллиметров, - сказали в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, отметив, что жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано.

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