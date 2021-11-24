В Донецком ботаническом саду зацвел необычный цветок из Бразилии

Бильбергия будет цвести всю зиму! Фото: Донецкий ботанический сад

Независимо от времени года и погоды за окном в оранжереях Ботанического сада всегда комфортно и сказочно красиво. Если серая дождливая погода нагоняет хандру и вам хочется ярких эмоций и красок, спешите в Донецкий ботанический сад, приглашают его сотрудники.

Сейчас необычной красотой радует посетителей Бильбергия.

- Ее родина – Бразилия. Свое имя растение получило благодаря ботанику из Швеции Густаву Бильбергу, - рассказали «КП» в ботаническом саду.

Донецкий ботанический сад - один из крупнейших в Европе. Площадь его 203 га. Был заложен в Богодуховской балке в 1965 году. Ботанический сад в промышленном Донбассе создавался, прежде всего, как научный институт, способный решать его экологические проблемы. Сейчас коллекционный фонд Донецкого ботанического сада насчитывает больше 8 тысяч видов, форм и сортов растений, из них свыше 3 тысяч - тропических и субтропических. Они находятся в пяти оранжереях.

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