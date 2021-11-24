В Донецке в контактном зоопарке пополнение у мангустов

Ксения Левченко показала детенышей сурикатов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В единственном в ДНР контактном зоопарке родились два детеныша сурикатов – животных из семейства мангустовых. У их мамы Лилы роды прошли легко, она себя чувствует хорошо.

Сотрудники зоопарка поселили родившихся Лимона и Пряню в отдельный вольер. Они растут ласковыми.

- Как только детеныши появились на свет, мы начали их брать на руки, - рассказывает гид Ксения Левченко (на фото).

Пока я расспрашивал Ксению о сурикатах, они заснули прямо у нее на руках.

- Пригрелись, – говорит гид, возвращая детенышей обратно в вольер.

У родившихся сурикатов специальный рацион - посетителям пока нельзя кормить их. В контактном зоопарке Донецка соседствуют более 40 видов животных - от кроликов и морских свинок до степной рыси и енотов. Все они не представляют прямой опасности для человека - к ним в вольеры можно заходить, гладить и кормить. На каждое животное есть паспорт с отметками о сделанных прививках.

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