Военнослужащие ДНР провели учения по боевой подготовке. Фото: УНМ ДНР

Военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики провели занятия по боевой подготовке. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ДНР.

- В ходе проведенных занятий личный состав мотострелковых подразделений и экипажей БМП совершенствовали навыки и профессиональную выучку, - сказали в УНМ Республики.

Военнослужащие ДНР провели учения по боевой подготовке. Фото: УНМ ДНР

В Народной милиции ДНР рассказали, что бойцы отработали нормативы по огневой подготовке. Экипажи боевых машин выполнили тактико-огневые упражнения стрельб из боевых машин пехоты.

Военнослужащие ДНР провели учения по боевой подготовке. Фото: УНМ ДНР

- Во время занятий на полигонах все подразделения выполнили задания в отведенное нормативами время, показали отличный уровень владения штатным вооружением и в очередной раз подтвердили свою готовность в любой момент выполнить поставленные перед ними задачи по защите своей Родины, - отметили в Управлении Народной милиции Республики.

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