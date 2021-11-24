Коронавирус в ДНР: За сутки выздоровели почти две с половиной тысячи жителей

В ДНР 14 200 пациентов пациентов продолжают лечение от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Коронавирус в ДНР выявлен еще у 1030 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- 23 ноября проведено 2268 исследований, из них выявлено 972 случая заболевания (42,9 %) и у 56 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 104 492 жителей. Из этого числа 82 370 человек выздоровели и были выписаны из больницы.

С начала пандемии в ДНР зарегистрировано 7922 летальных случая.

Лечение от ковида продолжают 14 200 пациентов.

Тем временем в Луганской Народной Республике коронавирус выявлен еще у 62 жителей. За сутки в ЛНР от коронавируса выздоровели 120 человек, скончались – 10.

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