Украина применяет в Донбассе полученные от США одноразовые гранатометы «APILAS»

Эдуард Басурин Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В октябре текущего года из США на Украину был доставлен груз военного назначения. По данным разведки ДНР, среди прочего вооружения в нем значились и французские ручные противотанковые гранатометы «APILAS». Замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Киев уже применяет гранатометы в Донбассе.

– По имеющейся у нас информации, партия этих гранатометов направлена в конце октября в Донбасс в подразделения ВСУ и уже применяется ими, - сообщил Эдуард Александрович.

Поставленные из США на Украину одноразовые гранатометы «APILAS» предназначены для уничтожения укреплений и бронированной техники кумулятивными реактивными снарядами.

Напомним, ранее представитель ДНР в минской подгруппе по безопасности Алексей Никоноров заявил, что одобрение агрессии Киева со стороны западных стран увеличивает угрозу начала полномасштабных боевых действий в Донбассе.

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