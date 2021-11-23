Украинские военные обстреляли из гранатометов окраины Горловки

ВСУ продолжают нарушать условия перемирия. Фото: штаб «ООС»

Сегодня днем подразделения украинской армии открыли гранатометный огонь в направлении Горловки. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Украинские военные со своих позиций в Зайцево в 13.05 начали обстреливать поселок Гольмовский на севере Горловки, выпустив по нему 8 гранат из СПГ, - рассказали наблюдатели.

Спустя почти час в зоне обстрелов оказался уже поселок шахты 6/7, по которому киевская армия выпустила 2 гранаты из СПГ и 3 из АГС. Применялось и стрелковое оружие.

В представительстве подчеркнули, что на все запросы Республики восстановить на линии фронта режим тишины путем применения координационного механизма украинская сторона в СЦКК никак не отреагировала.

Напомним, днем ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 40 боеприпасов.

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