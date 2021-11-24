Представители Украины отчаянно заявляют, что захваченный ими представитель ЛНР в СЦКК Андрей Косяк нарушил «нечто»

В ходе переговоров подгруппы по вопросам безопасности затрагивался вопрос похищения представителя Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. Представители Украины голословно заявляли, что Андрей Косяк «нечто нарушил», однако о каком именно нарушении идет речь, ответить так и не смогли. Об этом сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь.

- Фактически вся дискуссия сводилась к обсуждению «правомерности» действий Украины, которая отчаянно пыталась доказать, что наш наблюдатель нечто нарушил, за что и был захвачен Украиной. Однако сказать, что именно он «нарушил», украинские представители так и не смогли, - сказала она.

Ковшарь отметила, что координатор от ОБСЕ Яшар Халит Чевик также обратил внимание на то, что Украина похищением Косяка подорвала механизм предоставления взаимных гарантий безопасности.

- Единственной возможностью восстановить доверие и возобновить возможность работы этого механизма - является возврат наблюдателя без каких-либо дополнительных условий, - подчеркнула Мария Ковшарь.

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