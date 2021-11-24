Власти ЛНР поздравили с 95-летием участника Великой Отечественной войны Михаила Мануилова

Михаилу Мануилову исполнилось 95 лет. Фото: администрация Луганска

Жителю Луганска, участнику Великой Отечественной войны Михаилу Мануилову исполнилось 95 лет. Об этом сообщили в городской администрации.

Поздравлять именинника приехали представители власти Республики и школьники.

- С юбилеем ветерана поздравили советник главы ЛНР по вопросам казачества и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко, начальник управления по вопросам труда и социальной защиты населения администрации Луганска Галина Науменко, члены городской организации ветеранов, а также учащиеся столичной специализированной школы № 5, - сообщили в мэрии.

Михаил Мануилов участвовал в освобождении Белоруссии и Польшу. Победу встретил в Чехословакии. Награжден орденами и медалями, в том числе Отечественной войны II степени и «За боевые заслуги».

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