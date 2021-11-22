В Луганске прошел митинг, посвященный 220-летию со дня рождения Владимира Даля

Митинг прошел возле памятника знаменитому земляку. Фото: Марина Сулименко/ЛИЦ

Республика к 220-летию со дня рождения Владимира Даля провела реконструкцию памятника великому земляку, установленного в Луганске на улице Даля. Об этом в ходе митинга, посвященного юбилею, сообщил глава администрации столицы ЛНР Манолис Пилавов.

Напомним, Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 2021 год в Республике Годом Даля, что позволило привлечь внимание жителей ЛНР к изучению жизни и творчества знаменитого земляка.

- Мы увеличили количество почитателей Даля и, самое главное, привлекли внимание к масштабу этой личности, чтобы еще раз каждый задумался о том, какой великий человек жил и творил на луганской земле, - сказала советник главы ЛНР Марина Филиппова.

Она отметила, что Даль стал ярким примером человека, который жил и работал не для себя, а для людей.

Владимир Иванович Даль (1801 - 1872) – писатель, врач, лексикограф, создатель «Толкового словаря живого великорусского языка». Родился в поселке Луганский Завод (ныне Луганск) 10 (22) ноября 1801 года.

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