Сергей Галанин о новом хите «Не будь атеистом»: Эта песня – в первую очередь заслуга стихов Владимира Скобцова

Сергей Галанин, лидер группы "СерьГа", девиз которой «Для тех, у кого есть уши». Архивное фото.

На НТВ в программе "Квартирник у Маргулиса" Сергей Галанин исполнил вместе с Александром Маршалом песню на стихи поэта Владимира Скобцова «Не будь атеистом» об ушедших на небо защитниках Донбасса. Лидер группы СерьГа написал песню на слова нашего земляка, поэтому дончане проявляли к ней интерес вдвойне. Премьера композиции только состоялась, но уже набрала большую популярность и в России. А первые отклики поступили с передовой. Бойцы благодарили Галанина, Маршала, Скобцова… Говорили, что мурашки по коже и что не могут сдержать слез…

«Комсомолка» побеседовала с автором песни, известном музыкантом Сергеем Галаниным.

- Что для вас значит текст песни, чем понравились стихи Владимира Скобцова?

- Это настоящая поэзия, которую можно петь. Не каждые стихи способны стать хорошей рок-н-ролльной. Там есть строки «Уходят да только любимые люди, их меньше настолько, что больше не будет» . Это глубокие слова. Действительно, любимых людей надо беречь, а если они уходят, то память о них греет нас до конца жизни. Владимир живет в Донецке, он все это глубоко чувствует, ведь теряет близких людей. Эта песня – в первую очередь заслуга стихов Владимира Скобцова. А я, как мог, постарался соответствовать. Владимир говорит, что у нас получилось, и я ему доверяю, ведь он не только поэт, но и музыкант.

Владимир Скобцов часто приезжал на передовую. Фото: Личный архив Владимира Скобцова

- Как вы относитесь к войне в Донбассе, которая длится уже восьмой год?

- Войну легко начать и сложно закончить. Она делает человека зверем. В этой конкретной гражданской войне я всецело на стороне Донбасса. Люди обороняются от тех , кто идет на них с оружием – здесь для меня все ясно. Не говоря уже о том, что здесь живут русские люди. Будем надеяться, что однажды наступит мир.

- Что бы вы хотели сказать жителям Донбасса?

- «Держитесь, вы правы, Россия рядом» – было сказано много раз. Эти слова как бы висят в воздухе, как глас вопиющего в пустыне. Поэтому я пою песни. Помимо «Не будь атеистом», есть песня «Рай», «Ромео и Джульета» (о событиях в Одессе), «Серега, не стреляй по папе!», «На Донбассе пахнет гарью». Все в песнях.

- Ваши впечатления о Донецке, о Донбассе?

- Здесь живут люди, которые сильнее многих из нас. Это данность на сегодняшний день. Хочется приехать, когда у вас будет мирное небо над головой. Когда кошмар прекратится и дети не будут видеть войну – об этом я мечтаю.

- Ваши творческие планы?

- Творить, играть и размышлять о том, что со всеми нами происходит. В Донбассе ситуация сложная, но и на всей планете неспокойно. Я все чаще задумываюсь, что тост наших бабушек и дедушек приобрел сакральный смысл. Всем нам мирного над головой, будьте здоровы.

Сергей Галанин написал песню на стихи поэта Донбасса Владимира Скобцова. Архивное фото

- Вы приедете в Донецк?

- Приеду. Я один раз был под Новый в год в Донецке вместе с Ольгой Кормухиной, встречался с Александром Захарченко.

И главное. Много людей в России видят страшную трагедию и несправедливость в войне на Донбассе, пропускают это через себя. Все мы молимся, чтобы этот ужас поскорее закончился. Конфликт можно решить, но почему – то никак не решается.

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