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Звезды21 ноября 2021 6:40

Сергей Галанин о новом хите «Не будь атеистом»: Эта песня – в первую очередь заслуга стихов Владимира Скобцова

Лидер группы СерьГа дал эксклюзивное интервью «КП»
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Сергей Галанин, лидер группы "СерьГа", девиз которой «Для тех, у кого есть уши». Архивное фото.

Сергей Галанин, лидер группы "СерьГа", девиз которой «Для тех, у кого есть уши». Архивное фото.

На НТВ в программе "Квартирник у Маргулиса" Сергей Галанин исполнил вместе с Александром Маршалом песню на стихи поэта Владимира Скобцова «Не будь атеистом» об ушедших на небо защитниках Донбасса. Лидер группы СерьГа написал песню на слова нашего земляка, поэтому дончане проявляли к ней интерес вдвойне. Премьера композиции только состоялась, но уже набрала большую популярность и в России. А первые отклики поступили с передовой. Бойцы благодарили Галанина, Маршала, Скобцова… Говорили, что мурашки по коже и что не могут сдержать слез…

«Комсомолка» побеседовала с автором песни, известном музыкантом Сергеем Галаниным.

- Что для вас значит текст песни, чем понравились стихи Владимира Скобцова?

- Это настоящая поэзия, которую можно петь. Не каждые стихи способны стать хорошей рок-н-ролльной. Там есть строки «Уходят да только любимые люди, их меньше настолько, что больше не будет» . Это глубокие слова. Действительно, любимых людей надо беречь, а если они уходят, то память о них греет нас до конца жизни. Владимир живет в Донецке, он все это глубоко чувствует, ведь теряет близких людей. Эта песня – в первую очередь заслуга стихов Владимира Скобцова. А я, как мог, постарался соответствовать. Владимир говорит, что у нас получилось, и я ему доверяю, ведь он не только поэт, но и музыкант.

Владимир Скобцов часто приезжал на передовую. Фото: Личный архив Владимира Скобцова

Владимир Скобцов часто приезжал на передовую. Фото: Личный архив Владимира Скобцова

- Как вы относитесь к войне в Донбассе, которая длится уже восьмой год?

- Войну легко начать и сложно закончить. Она делает человека зверем. В этой конкретной гражданской войне я всецело на стороне Донбасса. Люди обороняются от тех , кто идет на них с оружием – здесь для меня все ясно. Не говоря уже о том, что здесь живут русские люди. Будем надеяться, что однажды наступит мир.

- Что бы вы хотели сказать жителям Донбасса?

- «Держитесь, вы правы, Россия рядом» – было сказано много раз. Эти слова как бы висят в воздухе, как глас вопиющего в пустыне. Поэтому я пою песни. Помимо «Не будь атеистом», есть песня «Рай», «Ромео и Джульета» (о событиях в Одессе), «Серега, не стреляй по папе!», «На Донбассе пахнет гарью». Все в песнях.

- Ваши впечатления о Донецке, о Донбассе?

- Здесь живут люди, которые сильнее многих из нас. Это данность на сегодняшний день. Хочется приехать, когда у вас будет мирное небо над головой. Когда кошмар прекратится и дети не будут видеть войну – об этом я мечтаю.

- Ваши творческие планы?

- Творить, играть и размышлять о том, что со всеми нами происходит. В Донбассе ситуация сложная, но и на всей планете неспокойно. Я все чаще задумываюсь, что тост наших бабушек и дедушек приобрел сакральный смысл. Всем нам мирного над головой, будьте здоровы.

Сергей Галанин написал песню на стихи поэта Донбасса Владимира Скобцова. Архивное фото

Сергей Галанин написал песню на стихи поэта Донбасса Владимира Скобцова. Архивное фото

- Вы приедете в Донецк?

- Приеду. Я один раз был под Новый в год в Донецке вместе с Ольгой Кормухиной, встречался с Александром Захарченко.

И главное. Много людей в России видят страшную трагедию и несправедливость в войне на Донбассе, пропускают это через себя. Все мы молимся, чтобы этот ужас поскорее закончился. Конфликт можно решить, но почему – то никак не решается.

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Лидер группы СерьГа Сергей Галанин написал песню на стихи поэта Донбасса Владимира Скобцова

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КультураКультура: музыка