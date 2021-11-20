Лидер группы СерьГа Сергей Галанин написал песню на стихи поэта Донбасса Владимира Скобцова

"Квартирник у Маргулиса", Сергей Галанин и Александр Маршал исполняют песню "Не будь атеистом" (Зведопад) на стихи Владимира Скобцова. ФОТО: Личный архив Владимира Скобцова

Патриотические песни на стихи поэта Донбасса Владимира Скобцова набирают все большую популярность. Это и понятно – на качественную гражданскую поэзию у народа большой спрос. «Комсомолка» пообщалась с автором стихов новой песни.

- Владимир, расскажите нашим читателям о том, как возникло ваше сотрудничество с Сергеем Галаниным.

- Сергей Галанин и я люди одного поколения, привыкшие чувствовать Слово. Сергей недавно отметил 60-летний юбилей, с чем я его ещё раз поздравляю. Через Юнну Мориц Сергей Галанин обратил внимание на мой стих "Звездопад", в котором моя боль об ушедших на небо защитниках Донбасса и предложил сделать песню. Сергей прекрасный музыкант и я с радостью согласился. За короткое время возникла музыка, в которой сам Сергей Галанин. Такое сотрудничество не просто расширяет аудиторию, но и делает понятным для большего числа людей то, что я сказал как поэт. А я прежде всего говорю о том, происходит на моей родине, на Донбассе. Песня вошла в новый диск группы СерьГа "Своим чередом" и на НТВ в программе "Квартирник у Маргулиса" Сергей Галанин исполнил ее вместе с Александром Маршалом.

- Вы пишете и поете свои песни сами. Что для вас значит работа с другими композиторами и исполнителями?

- Меня это всегда интересует. А работа с профессионалами такого высокого уровня, как Сергей Галанин обязывает. Обязывает соответствовать. Я понимаю, что Сергей обратил внимание качество текста и предложил ему и друзьям несколько новых стихотворений. Я надеюсь, в дальнейшем у нас появятся новые песни.

Не будь атеистом

в канун звездопада

здесь звёзды так близко,

что спичек не надо.

А будь альпинистом,

при ясной погоде

здесь небо так низко,

что в небо уходят.

Уходят, да только

любимые люди,

их меньше настолько,

что больше не будет.

Последнею долькой

надежды на блюде

здесь горе так горько,

что горше не будет.

Скажи себе строго:

- И хуже бывало.

И боли так много,

что водки всё мало.

Не будь атеистом,

душа не блудница,

здесь к Богу так близко,

что грех заблудиться

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