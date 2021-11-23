Погода в Донецке: 24 ноября будет ясно, без осадков

Обычно с этого дня начинаются сильные морозы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В среду небо в столице Донецкой Народной Республики будет затянуто облаками только до раннего утра. А потом оно очистится и будет ясным на протяжении всего дня. Осадков не предвидится, утверждают синоптики.

Утром столбики термометров покажут за окном -4…-1 градус по Цельсию, днем температура воздуха составит 0…-4 градуса ниже ноля.

Ветер северо-западный, с порывами воздушных масс до 3-4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752-753 миллиметра ртутного столба.

24 ноября православная церковь отмечает день преподобного Феодора Студита - исповедника. В народе еще говорили: «Федор Студит землю студит». Обычно с этого времени начинаются сильные морозы - «Со Студита стужа, что ни день, то хуже». Часто это бывал снежный день. Если он был сырым или шел снег - предки ожидали оттепелей до Введенья (4 декабря). Если же был ясным - то ждали скорого похолодания. По этому дню люди характеризовали предстоящую зиму: если он был теплый, то и зима такой же. И наоборот.

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