Не простояли и недели: В центре Горловки украли альпийские ели

На бульваре Димитрова сделали альпийскую горку. Фото: скриншот видео ТК «1-й Республиканский»

Не простояли и недели альпийские ели, которые высадили в центре Горловки сотрудники коммунального предприятия во время работ по облагораживанию городских мест отдыха. Неизвестные похитили деревья в ночь на 15 ноября.

На бульваре Димитрова затеяли большую реконструкцию. В частности, сделали альпийскую горку, а на клумбе в окружении больших камней высадили карликовые ели, можжевельник и барбарис. Было это в начале ноября, а в середине месяца кто-то «умыкнул» альпийские ели.

Теперь похитителей ищут сотрудники полиции. Заместитель главы администрации Горловки Игорь Горбатов сообщил, что власти подали заявление в городское управление МВД.

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