С 1 января зарплаты бюджетникам в ЛНР повысят на 25 процентов

В дальнейшем выплаты работникам бюджетной сферы планируют повышать путем индексации Фото: Артем КИЛЬКИН

С 1 января в Луганской Народной Республике повысят зарплаты работникам госучреждений. Об этом после заседания правительства заявила министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова.

- С 1 января 2022 года будет произведено очередное повышение базовых должностных окладов (тарифных ставок) работникам государственных учреждений ЛНР на 25 процентов, - сообщила она.

По словам министра, это повышение, в первую очередь, затронет работников школ и детсадов, медицинских и других государственных учреждений, которые финансируются из бюджета Республики.

Светлана Малахова также отметила, что в дальнейшем зарплаты бюджетникам планируют повышать путем их индексации.

- Таким образом, к 2024 году они вырастут более чем в 1,5 раза, - сообщила министр.

Кроме того, с января 2022 года будет также увеличен минимальный размер оплаты труда. Он составит 10 тысяч 245 рублей.

Средняя пенсия в ЛНР к этому времени поднимется до 12,5 тысячи рублей. Будет также на 30 процентов увеличен размер всех видов социальных пособий, а страховые выплаты станут больше на 20 процентов.

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