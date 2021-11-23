Киев не хочет обсуждать Дорожную карту по урегулированию конфликта на Донбассе

Важный документ не могут согласовать в Контактной группе уже год. Фото: официальный сайт ДНР

На заседании минской подгруппы по политическим вопросам украинский переговорщик отключил видеокамеру во время обсуждения Дорожной карты по урегулированию конфликта на Донбассе. Стороны не могут согласовать этот документ в Контактной группе уже год. Об этом сообщил представитель ЛНР в политподгруппе Родион Мирошник.

- На заседании, когда стали зачитывать текст проекта Дорожной карты, подготовленный республиками, представитель Киева Андрей Костин просто выключил камеру конференц-связи, чтобы его вдруг не заподозрили в обсуждении документа ЛНР и ДНР, - написал он в своем телеграм-канале.

По мнению Родиона Мирошника, украинская делегация получила конкретную установку только формально демонстрировать свое участие в переговорах. О конкретных результатах работы речи, видимо, не шло. Более того - позиция президента незалежной Зеленского и его назначенцев полностью деградировала. Когда-то власти Киева уверяли, что будут договариваться с кем угодно ради установления мира, а сейчас полностью блокируют диалог.

- Установка настолько жесткая, что Костин с испугу вынужден был даже спрятаться, чтобы его не заподозрили в нарушении поручения, - считает представитель ЛНР.

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