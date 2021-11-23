В ДНР собрали рекордный урожай кукурузы

Кукуруза - второй по популярности злак, выращиваемый на полях после пшеницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике урожайность кукурузы в текущем году превысила 46 центнеров с одного гектара. В общей сложности, аграрии собрали ее с полей в количестве 100 тысяч тонн, и это еще не предел. Такие данные обнародовали в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

- Количество кукурузы превысило прошлогодние показатели в два раза. И это при том, что уборочная кампания выполнена только на 70 процентов, - рассказал глава ведомства Артем Крамаренко.

Он уточнил, что сейчас на полях Республики убирают также подсолнечник. Сельхозпроизводители отправили в хранилища 94 тысячи тонны семян, что на 48 процентов больше, чем они смогли собрать в прошлом году.

Кроме того, параллельно с уборкой поздних зерновых культур аграрии завершают посевную кампанию озимых. На сегодняшний день уже засеяны 102558 гектаров полей.

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