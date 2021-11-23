В ДНР занялись изучением участков с опасностью проседания почвы и выделения шахтных газов

В местах разработки угольных месторождений могут образовываться провалы почвы и выделяться метан. Фото: dnronline.su

В Донецкой Народной Республике занялись изучением территорий, которые подверглись техногенному влиянию действующих и ликвидированных шахт. Места горных выработок вносят в специальный каталог. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на Государственный комитет по науке и технологиям.

Уточняется, что специалистов интересуют участки земли, на которых могут образоваться провалы почвы и на поверхность которых могут выходить шахтные газы, что является не редкостью для мест разработки подземных месторождений. Такие территории могут быть крайне опасными для людей, зданий и сооружений, говорят исследователи.

Сейчас специалисты оцифровывают потенциально опасные участки земли - эти данные необходимы будут для дальнейшего проектирования строительства и восстановления промышленных объектов в Республике.

- Уже завершены работы по Торезско-Снежнянскому району, к которому относятся 22 шахты. После проведения работ еще в двух районах - Донецко-Макеевском и Центральном - будет подготовлен электронный каталог, содержащий подробную информацию об участках, подвергающихся техногенному влиянию действующих и ликвидированных шахт, - рассказали в комитете.

Читайте также

В ЛНР ввели электронную очередь регистрации прав на недвижимость

Одновременно прекращена телефонная запись на подачу документов и выдача талонов в порядке живой очереди (подробнее)