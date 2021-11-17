В ЛНР ввели электронную очередь регистрации прав на недвижимость

Система электронной очереди размещена на портале «Моя недвижимость». Фото: Минюст ЛНР

Министерство юстиции ЛНР с 15 ноября запустило систему электронной очереди для подачи документов в отделы государственной регистрации прав на недвижимость в городах и районах Республики. Одновременно прекращена телефонная запись на подачу документов и выдача талонов в порядке живой очереди.

Начальник отдела государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации Минюста Владислав Левищев отметил, что жители ЛНР, которые ранее получили талон на подачу документов либо записались по телефону, могут приходить на то время, которое им было назначено.

- Система электронной очереди размещена на портале «Моя недвижимость». Перейти на него можно будет через сайт Министерства юстиции, нажав на баннер «Регистрация недвижимости», - пояснил Левищев.

Портал «Моя недвижимость» позволит получить талон на подачу документов, заполнить заявление в электронной форме, ознакомиться с необходимым пакетом документов. Портал автоматически сформирует и заполнит бланк для оплаты госпошлины в Госбанке ЛНР.

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