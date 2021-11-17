В ЛНР отменили комиссию при пополнении личных карт в отделениях и терминалах Госбанка Республики

Комиссия составляет 0 процентов за наличное пополнение личного карточного счета. Фото: Госбанк ЛНР

Государственный банк ЛНР отменил комиссию при пополнении личных карт в отделениях и терминалах самообслуживания финучреждения. Об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

- С 15 ноября 2021 года при пополнении банковских карт («Личная») в отделениях и терминалах самообслуживания Государственного банка Луганской Народной Республики комиссия будет составлять 0% за наличное пополнение карточного счета для зачисления личных средств владельцем платежной карты с предоставлением платежной карты, - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве пообещали жителям Донбасса вернуть долги по пенсиям и продлить в 2022 году срок действия карт «Ощадбанка»

Сейчас просроченные карты действительны только до 1 января следующего года (подробнее)