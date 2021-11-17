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Общество17 ноября 2021 6:15

В ЛНР отменили комиссию при пополнении личных карт в отделениях и терминалах Госбанка Республики

Теперь комиссия составляет 0 процентов за наличное пополнение карточного счета
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Комиссия составляет 0 процентов за наличное пополнение личного карточного счета. Фото: Госбанк ЛНР

Комиссия составляет 0 процентов за наличное пополнение личного карточного счета. Фото: Госбанк ЛНР

Государственный банк ЛНР отменил комиссию при пополнении личных карт в отделениях и терминалах самообслуживания финучреждения. Об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

- С 15 ноября 2021 года при пополнении банковских карт («Личная») в отделениях и терминалах самообслуживания Государственного банка Луганской Народной Республики комиссия будет составлять 0% за наличное пополнение карточного счета для зачисления личных средств владельцем платежной карты с предоставлением платежной карты, - говорится в сообщении.

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