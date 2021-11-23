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Здоровье23 ноября 2021 8:58

В ЛНР зафиксировали 23 новых смерти от коронавируса

В Республике наблюдается увеличение числа летальных случаев вследствие заражения опасной инфекцией
Ирина ДМИТРИЕВА
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За весь период пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни уже 2862 жителей ЛНР

За весь период пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни уже 2862 жителей ЛНР

Фото: Олег УКЛАДОВ

Медики Луганской Народной Республики сообщили об увеличении числа смертей от COVID-19. Новые данные предоставили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- За прошедшие сутки зарегистрировали 23 летальных случая, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, за весь период пандемии в Республике коронавирусная инфекция унесла жизни уже 2862 людей. Всего же за это время COVID-19 заболели 20343 человека. Из них 16383 жителя уже пролечились, пошли на поправку и выписались из больниц, а 1098 человек все еще проходят лечение.

Напомним, в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в Луганской Народной Республике по-прежнему действует режим повышенной готовности с изменением режима работы госучреждений, предприятий, организаций и транспорта. Поставку новой партии российской вакцины «Спутник Лайт» здесь ожидают 25 ноября.

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