Погода в Донецке: 23 ноября будет идти снег с дождем и до +3 градусов

В Донецке ожидается дождь со снегом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

23 ноября в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается дождь со снегом. Местами гололед и обледенение. Температура воздуха утром +2…+3 градуса. Днем – до 3 градусов тепла. Вечером -1…-2 градуса. Северный ветер будет дуть скоростью от 3 до 6 м/с.

В этот день Православная церковь почитает память шести апостолов. В их число входят Ераст и Родион. В народе дату так и назвали Ераст и Родион. Считалось, если утром виден иней, то к морозу. Ветреная погода – к похолоданию и метели. Увидеть вечером иней – к сильному снегопаду. Если на дороге грязь, то зима будет морозной. Выпало много снега – зима будет теплой. Туман по земле стелется – к потеплению.

По прогнозам синоптиков 24 ноября ожидается солнечная погода. Без осадков. Температура ночью -4…-5 градусов. Днем +2 градуса.

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