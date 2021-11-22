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Общество22 ноября 2021 17:49

Жителей ЛНР приглашают принять участие в «Далевском диктанте-2021»

Он пройдет 22 и 23 ноября
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Жители Республики могут ознакомиться с виртуальной экскурсией по луганскому литературному музею имени Даля. Фото: Скриншот видео ОП ЛНР

Жители Республики могут ознакомиться с виртуальной экскурсией по луганскому литературному музею имени Даля. Фото: Скриншот видео ОП ЛНР

Общественная палата ЛНР приглашает жителей Республики принять участие в международной общественной акции «Далевский диктант-2021». Об этом сообщила пресс-служба консультативно-совещательного органа.

- 22-23 ноября в рамках фестиваля русского языка «Я думаю по-русски», посвященного Году Владимира Даля в ЛНР, пройдет пятая международная общественная акция «Далевский диктант-2021», - говорится в сообщении.

Принять участие в мероприятии могут все желающие дети и взрослые, перейдя по ссылкам, размещенным на сайте Общественной палаты. Участники акции до 12 декабря получат на электронную почту дипломы и сертификаты.

Кроме того, жители Республики могут ознакомиться с видеороликом, посвященным открытию фестиваля «Я думаю по-русски», и виртуальной экскурсией по луганскому литературному музею имени Даля.

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