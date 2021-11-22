23 ноября отключат электричество в четырех районах Донецка

В электросетях Донецка продолжаются ремонтные работы. Фото: МинУиЭ ДНР

Часть абонентов в Киевском, Куйбышевском, Буденновском и Петровском районах Донецка останется без электроснабжения 23 ноября на период ремонтных работ. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

Буденновский район:

- с 8:00 до 16:30: ул. Хибинская, 1-89, 2-66; ул. Жебелева, 30-68, 72-78, 127а; ул. Милицейская, 150, 152; ул. Докучаева, 2-10, 35, 37; ул. Талалихина, 75, 75а, 75б, 75в; ул. Перова, 1-36; ул. Пятилеток, 1-147; ул. Светлого Пути, 11-29, 33-71; ул. Пятилеток, 116-199; ул. Тополевая, 88.

Киевский район:

- с 9:00 до 16:30: ул. Звягильского, 57.

Куйбышевский район:

- с 9:00 до 14:00: ул. Чувашская, 1-44, 46; ул. Ушинского, 1-36, 38, 40; ул. Чернова, 1-32, 34; ул. Уткина, 1-26а; ул. Щедрина, 1-20, 22; ул. Румынская, 2-19, 21, 23; ул. Этюдная, 21, 21а; ул. Арсенальная, 1-32, 34-52; ул. Ударная, 19, 21, 23; ул. Рыбалко, 1-53, 55.

Петровский район:

- с 8:00 до 16:00: ул. Леваневского, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; ул. Войкова, 39, 41, 43, 45-66, 68, 68а; ул. Киселевская, 50, 52, 53-57, 58, 62; ул. Великоанадольская, 7;

- с 9:00 до 16:00: ул. Крамарчука, 10-16.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Ясиноватой: Несмотря на обострение военной обстановки мы продолжаем ремонт дорог

Дмитрий Шевченко рассказал, что работать приходится без перерыва и выходных (подробнее)