В ДНР эксгумировали останки 9 мирных жителей, погибших в Иловайске летом 2014 года

Работы велись на кладбище поселка Горное в Харцызске. Фото: ombudsman-dnr.ru

Эксперты межведомственной комиссии по розыску пропавших без вести эксгумировали останки девяти неизвестных жертв войны в Донбассе из массового захоронения на кладбище поселка Горное в Харцызске. Об этом сегодня заявили в аппарате омбудсмена ДНР, председателя комиссии Дарьи Морозовой.

- Это останки мирных жителей, погибших в августе 2014 года в результате обстрелов ВСУ Иловайска. В те дни Харцызск был ближайшим к Иловайску городом, где работал морг, и куда можно было проехать по безопасной дороге. Поэтому именно сюда в ряде случаев доставляли тела погибших. Тех, чьи личности не были установлены, хоронили здесь же, присваивая захоронениям номера, – пояснила Морозова.

Останки направлены в Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения исследований. Экспертами комиссии уже установлены обстоятельства гибели нескольких человек.

- Достоверно известно, что под обстрел ВСУ попал санитарный автомобиль, в котором из Иловайска пытались эвакуировать раненого гражданского мужчину. Машина и все, кто находились в ней, сгорели, – рассказала руководитель поисковой группы Межведомственной комиссии Оксана Соленая.

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