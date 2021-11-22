Верховный Суд ЛНР приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Луганска, изнасиловавшего шестилетнего племянника

Суд апелляционной инстанции оставил приговор Верховного Суда без изменений
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Верховный Суд ЛНР приговорил к 15 годам лишения свободы луганчанина, изнасиловавшего своего шестилетнего племянника. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.
- Установлено, что 12 января 2021 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил мужеложство и иные действия сексуального характера со своим племянником шестилетнего возраста. В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал, в содеянном не раскаялся, - говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре рассказали, что в ходе судебного следствия мужчина давал противоречивые и лживые показания, однако Верховный Суд ЛНР согласился с позицией государственного обвинителя, постановил обвинительный приговор, назначив наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Осужденный подал апелляционную жалобу, но суд апелляционной инстанции оставил приговор Верховного Суда без изменений. Приговор вступил в законную силу.
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