Верховный Суд ЛНР приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Луганска, изнасиловавшего шестилетнего племянника

Суд апелляционной инстанции оставил приговор Верховного Суда без изменений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный Суд ЛНР приговорил к 15 годам лишения свободы луганчанина, изнасиловавшего своего шестилетнего племянника. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

- Установлено, что 12 января 2021 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил мужеложство и иные действия сексуального характера со своим племянником шестилетнего возраста. В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал, в содеянном не раскаялся, - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре рассказали, что в ходе судебного следствия мужчина давал противоречивые и лживые показания, однако Верховный Суд ЛНР согласился с позицией государственного обвинителя, постановил обвинительный приговор, назначив наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Осужденный подал апелляционную жалобу, но суд апелляционной инстанции оставил приговор Верховного Суда без изменений. Приговор вступил в законную силу.

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