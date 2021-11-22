Денис Пушилин: За каждым заявлением в Европейский суд по правам человека - кровь, слезы, горе и поломанные судьбы жителей Донбасса

Денис Пушилин сообщил, что было подано несколько тысяч исков в ЕСПЧ. Фото: АГ ДНР

Каждое заявление в международные инстанции на действия Украины в Донбассе очень важно. Так считает Глава ДНР Денис Пушилин.

Первые исковые заявления в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пострадавшие жители ДНР стали подавать еще в 2014 году.

- Это были иски на действия Украины из-за гибели близких в результате обстрелов, в случае ранений, а также, если было разрушено жилье. Позже начали подавать иски и в Международный уголовный суд (МУС). Помощь по их оформлению и отправке оказывали разные адвокаты и общественные организации. В этом году по многим из них ЕСПЧ прислал запрос на дополнительную информацию, что говорит о том, что дела рассматриваются, — рассказал Денис Пушилин.

Он признал, что сложно предсказать судьбу этих исков и остается ждать реакции международных инстанций. Но подавать их точно нужно, чтобы мир знал масштаб военных преступлений Киева в Донбассе.

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