Коронавирус в ЛНР: За сутки двое жителей Республики умерли от COVID-19

Медики напоминают о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических рекомендаций. Фото: Минздрав ЛНР

В ЛНР за минувшие сутки двое жителей умерли от COVID-19. Всего в Республике за время пандемии 2839 человек погибли от опасной инфекции. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 20343. Выписано полностью выздоровевших в общей сложности 1638 человек, из них 20 – за последние сутки, - говорится в сообщении.

Медики напоминают о важности профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций. Соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Конец дистанционке: Как в Донецке родители учеников отреагировали на решение Министерства образования вернуть детей за парты

Младшее поколение - против, старшее - двумя руками за! (подробнее)