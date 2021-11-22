Украинская армия за сутки один раз обстреляла территорию ДНР

Схема обстрелов ДНР. Фото: УНМ ДНР

Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки единожды нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ДНР. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в СЦКК.

Под обстрелом оказалась Ясиноватая. Применялась артиллерия калибра 122 мм. Было выпущено пять снарядов. Огонь велся с позиции 25-й бригады ВСУ в районе Авдеевки.

В результате обстрелов в городе были повреждены здание экспериментального цеха, производственное оборудование на машиностроительном заводе и здание пожарно-спасательной части.

- На все наши обращения в украинское представительство в СЦКК приходил неизменный ответ: обстрел не подтверждаем, режим прекращения огня соблюдаем, – указали в СЦКК.

В то же время жители Горловки сообщали о сильном бое в районе пункта пропуска «Майорск».

- Продолжается обстрел тяжелым района КПВВ, шахты Изотова, шахты Гагарина. Достается шахте 6/7, - написал поздно вечером на своей странице в соцсети мэр Горловки Иван Приходько.

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