В Енакиево и Донецке пожарные спасли четверых жителей

В Енакиево на улице Вильямса загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного дома. Фото: МЧС ЛНР

За минувшие сутки пожарные ДНР трижды приходили на помощь жителям, оказавшимся в опасной ситуации. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МЧС ДНР.

Так, в Енакиево на улице Вильямса загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного дома. Спасатели вывели двоих мужчин 1968 и 1978 годов рождения из зоны задымления на балкон, а затем по автолестнице эвакуировали. Спасенные в оказании медицинской помощи не нуждались.

В тот же день в Енакиево на улице Саратовская спасатели при помощи специального инструмента открыли две деревянные входные двери, попали в квартиру на шестом этаже девятиэтажного дома. Там была обнаружена женщина 1951 года рождения, которая нуждалась в неотложной медицинской помощи.

А в Донецке на улице Днепродзержинская, чтобы помочь 71-летней женщине, спасатели по выдвижной пожарной лестнице попали через балконный блок в квартиру на третьем этаже девятиэтажки. Затем открыли входную дверь работникам скорой медицинской помощи и сотрудникам полиции.

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