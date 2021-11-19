Как спасателей провожают на пенсию: видео традиции растрогало соцсети

Проводы на пенсию заслуженных сотрудников - самая зрелищная и запоминающаяся традиция огнеборцев. Фото: МЧС ДНР Без спецэффектов

Видео проводов спасателя из Ясиноватой на пенсию растрогало пользователей социальных сетей. Главный герой ролика - подполковник Мазур Вячеслав Владимирович – заместитель начальника государственного пожарно-спасательного отряда Ясиноватой.

После того, как был зачитан приказ об увольнении с правом ношения форменной одежды, спасатель обратился к своим коллегам.

- Уважаемы товарищи, коллеги, друзья, сослуживцы! Хотел бы вам искренне пожелать здоровья, удачи в службе и мирного неба. Благодарю за службу! – сказал Вячеслав Владимирович, после чего про-традиции прозвучал последний сигнал тревоги и вой сирен спецтехники.

После этого героя дня, одетого в боевую одежду пожарного-спасателя, обливают водой из пожарных стволов.

- Это символическое смывание сажи и копоти, накопившиеся за годы службы. Соблюдение традиций пожарной охраны – это осознание принадлежности к пожарному братству. Это не только яркий момент, который надолго останется в памяти, но ещё способ сплотить коллектив. Особенно в спасательном деле, когда успех зависит не только от профессионализма, но и от слаженных действий всех сотрудников, которые в экстремальных условиях работают как единое целое, - говорят в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Видео набрало тысячи просмотров в разных социальных сетях. В комментариях пользователи признались, что ролик невероятно трогательный.

- Очень трогательно! Счастья и удачи! – пишут дончане.

- Вот бы всех так провожали на пенсию! Удачи!

Вячеслав Мазур начал свой профессиональный путь 26 лет назад. Тогда простой парень, только вернувшийся из армии, решил связать свою судьбу со спасением людей. Дослужился Вячеслав Владимирович до заместителя начальника Государственного пожарно-спасательного отряда Ясиноватой.

:

Читайте также

Российский режиссер Александр Коробко: Донбасс – это не глубинка, это глубина, прежде всего духовная

Языком кинематографа можно быстрее донести правду о событиях в Донбассе, уверен режиссер (подробнее)