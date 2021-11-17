Российский режиссер Александр Коробко: Донбасс – это не глубинка, это глубина, прежде всего духовная

Александр Коробко говорит, что даже обострившаяся ситуация на фронте, не заставит его уехать в более спокойные края. ФОТО: архив Александра Коробко

Российский режиссер, продюсер, журналист-международник Александр Коробко родом из Донбасса, но с 7 лет живет в Москве. Однако в 2014 году не смог остаться в стороне, теперь периодически работает и живет в Донбассе, не ожидая определенности его политического статуса и спокойствия на фронтах.

Недавно снятый им клип на песню «Забери нас домой, Родина!» с участием детского хора из Горловки вызвал широкий резонанс и не остался незамеченным далеко за пределами республик.

«Забери нас домой, Родина!» - это не просьба, это призыв

- Я слышал песню «Забери нас домой, Родина!» на стихи Снежаны Аэндо и видел клип с участием мужского хора Донецкой филармонии. Но что-то не складывалось у меня с личным восприятием строк песни, - признался режиссер. - Просто на восьмом году войны образ мужчины в Донбассе – это герой с оружием в руках и от этого возникал диссонанс с посылом песни. Совсем иначе он зазвучал в исполнении детского хора из Горловки. Это был голос Родины – тонкий, проникновенный. Я несколько дней, не переставая, слушал эту песню – дома, в машине и понял, что мы должны снять клип, чтобы все услышали голос Донбасса.

На съемках фильма «Альфа-Р» в Горловке. С камерой - сын режиссера – Алексей Коробко, который является кинооператором фильма. ФОТО: архив Александра Коробко

Режиссера удивило абсолютно взрослое понимание задач, которые ставились пред детьми.

- Их детство практически прошло на войне, поэтому им ничего не нужно было объяснять дважды. И мне кажется, своей искренностью их исполнение пробивает любые стены, даже те, которые остаются глухими к голосу разума и логики. Потрясла особенно одна из участниц клипа– 9-летняя Ксюша, которая сказала: «Нас бомбят, нам тяжело, но ведь и Москву бомбят», - вспоминает он. - Я понял, что в ее мире война идет везде, потому что другого эти дети просто не видели и не представляют. Я не стал ее поправлять, потому что те, кто действительно переживает за Донбасс и правда чувствуют, будто это их бомбят, когда читают сводки.

Режиссер говорит, что слова песни: «Забери нас с собой, Родина!» - это не просьба с протянутой рукой, по тональности это скорее призыв.

Кадры экзотических стран снимали в ботсаду Донецка

Режиссер продолжает в ДНР съемки триллера «Альфа-Р», который определяет как «притчу о научно-военной разведке». В нем снялись как артисты донецкого драмтеатра, так и люди неактерских профессий: бойцы батальона «Спарта», сам Александр Коробко, известный катарец Ахмед Аль-Хаил и даже руководитель общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов. А в качестве одной из южных экзотических стран выступили оранжереи донецкого ботсада.

- Сейчас будут досниматься динамичные эпизоды, добавляется высококлассная компьютерная графика, вводятся новые сюжетные линии, кое-что будет сокращено, ряд локаций в фильме будет заменен на новые, - рассказывает Александр. - Мы сделали пока первую версию, но съемка фильма подобна созданию автомобиля – сначала делается рабочий каркас, а затем он дорабатывается, отсекается все лишнее и усовершенствуется. То, что казалось киноспектаклем, скоро станет настоящим триллером. Нас не спонсируют государство или олигархи, но я считаю, как республика должна уметь защищать себя, так и киностудия должна уметь находить деньги на съемку, даже если нет никаких грантов и жаловаться тут смешно.

Будущая премьера новой версии «Альфы-Р» пройдет, в первую очередь, в ДНР, затем – в России, и есть уже две страны за рубежом, заинтересованные в показе этого фильма.

Сын режиссера - Алексей Коробко (спереди), который является кинооператором картины "Альфа-Р"

Донбасс – «Америка» русского мира

Александр Коробко считает, что «пересобрать» Украину с помощью Донбасса, как о том мечтают иные политики, не выйдет.

- Однажды мне приходилось видеть, как ведут себя буйные психбольные, это очень похоже на поведение охваченных ненавистью новых украинцев. Своей злобой, поверхностностью, колониальностью они это демонстрируют всему миру. Это не та Украина Гоголя и Шевченко, которую мы знаем, с ее песнями, образами, красивым языком, - признал Александр. - Страну искусственно «перепрошили», как будто в нее вселился «Чужой» и полностью подчинил себе.

Александр Коробко заметил, что на этом фоне Донбасс очень контрастирует, он не только доказал свое право на жизнь, но и способность выстраивать государственность.

- Здесь я бы сравнил Донбасс с Израилем, разумеется, без прямых аналогий. Там тоже маленькое государство, окруженное не совсем дружественными соседями, доказало всему миру волю к выживаемости. Вот Донбасс – явление такого же порядка, - рассуждает режиссер. - Уже во времена Юза Донбасс стал такой «Америкой» русского мира - здесь смешались этносы, сюда отовсюду приехали сильные и предприимчивые люди (от России до Англии), здесь был угольный и металлургический «Клондайк». И потому смешны сейчас попытки колониальных менеджеров Украины мимикрировать под Америку или Европу. Здесь, в Донбассе, в хорошем смысле, «Европы» и «Америки» было всегда куда больше.

А каким был «рейтинг» Христа, когда его вели на распятие?

Режиссеру нередко приходится отстаивать свои взгляды по Донбассу в России.

- Однажды мой знакомый, кстати, симпатизирующий республикам, заметил, что, мол, да, Донбасс – молодцы, но, нужно признать, перевес силы совсем не на его стороне, республики буквально тонут среди более рейтинговых информационных поводов, - вспоминает он. - На что я у него спросил, а какой был «рейтинг», выражаясь вашим языком, у Иисуса Христа, когда его распяли? Вот интересно, если бы это подсчитали современные агентства, сколько бы там было нулей после запятой? А сейчас весь мир знает, что такое христианство. Крыть знакомому оказалось нечем.

Режиссер признал, что сейчас часть «медиа-менеджеров» на телевидении и в многих СМИ в России - это люди, которые пресмыкаются перед Западом. Это даже не западники, не либералы, которые бы «милость к падшим призывали», нет.

- Это такая мафия криэйтеров, которая пытается затереть и дискредитировать, в том числе, идею Донбасса, его народ, - сказал режиссер. - И я сейчас не хочу говорить о тех деятелях, которые сознательно искажают образ Донбасса и преподносят его соответственно своему уровню. Давно понятно, что Донбасс – это не глубинка, это глубина, прежде всего духовная, и голос Родины сегодня громче всего доносится именно отсюда.

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