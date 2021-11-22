Родион Мирошник прокомментировал заявления Киева о якобы применении Javelin на поле боя в Донбассе

Родион Мирошник считает, что Киев только пугает комплексом Javelin. Фото: ФБ/Родион Мирошник

Представитель ЛНР в подгруппе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник прокомментировал заявление начальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о якобы использовании ВСУ американского противотанкового комплекса Javelin в Донбассе.

По словам Буданова, «они обладают значительным психологическим сдерживающим фактором, заставляя россиян дважды подумать перед атакой».

- Выходит, что начальник украинской военной разведки отчитался перед американскими кураторами, что ВСУ использовали запрещенные Минском Javelin, но не с целью уничтожать технику, а чтобы напугать русских и сепаратистов. Жаль, он ничего не сказал о произведенном эффекте, - отметил Мирошник.

Действительно, танки защитников ДНР и ЛНР находятся на недосягаемой для Javelin глубине обороны. По каким целям стреляли ВСУ, непонятно. И стреляли ли вообще. Может попросту украли комплексы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родион Мирошник: Киев должен не возмущаться по поводу указа Путина о гуманитарной поддержке Донбасса, а содействовать его реализации

Представитель ЛНР в Контактной группе объяснил, почему решение Президента России соответствует Минским соглашениям (подробнее)