ВСУ обстреляли Калиново-Борщеватое из 152-миллиметровых артиллерийских орудий

Под огонь украинской тяжелой артиллерии попало село Калиново-Борщеватое. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Киевские силовики один раз за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР. Под огонь украинской тяжелой артиллерии попало село Калиново-Борщеватое. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 17:45 из района населенного пункта Врубовка вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу населенный пункт Калиново-Борщеватое с применением артиллерии калибра 152 мм. Было выпущено четыре снаряда, – говорится в сообщении.

В представительстве добавили, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

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