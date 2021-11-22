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Политика22 ноября 2021 5:36

ВСУ обстреляли Калиново-Борщеватое из 152-миллиметровых артиллерийских орудий

Киевские силовики один раз за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Под огонь украинской тяжелой артиллерии попало село Калиново-Борщеватое. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Под огонь украинской тяжелой артиллерии попало село Калиново-Борщеватое. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Киевские силовики один раз за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР. Под огонь украинской тяжелой артиллерии попало село Калиново-Борщеватое. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 17:45 из района населенного пункта Врубовка вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу населенный пункт Калиново-Борщеватое с применением артиллерии калибра 152 мм. Было выпущено четыре снаряда, – говорится в сообщении.

В представительстве добавили, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

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