В Донецке в районе гастронома «Москва» столкнулись четыре машины

Временно приостановлено движение троллейбуса №2 в сторону ж/д (архивное фото)

В центре столицы Донецкой Народной Республики, в районе гастронома «Москва», произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

- В результате ДТП временно приостановлено движение троллейбусов по маршруту №2 в направлении ЖД вокзала: столкновение 4-х авто в районе гастронома Москва, - говорится в сообщении.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие обошлось без пострадавших.

Ранее мэр Донецка сообщил, что 22 ноября в связи с проведением плановых работ в четырех районах Донецка частично отключат электричество. Без света с 8 часов утра до четырех часов вечера останутся Буденновский, Кировский, Петровский и Пролетарский районы.

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