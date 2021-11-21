22 ноября в Буденновском, Кировском, Пролетарском и Петровском районах Донецка не будет света

Электричество будет отсутствовать в связи с проведением плановых работ (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин предупредил жителей столицы об отключении электричества. По информации мэра больше 160 домов 22 ноября останутся без света.

Кулемзин отметил, что электричество будет отсутствовать в связи с проведением плановых работ.

Буденновский район:

- с 9:00 до 12:00: ул. Горняков, 1-14; ул. Пашкова, 7, 9, 11, 13, 13а; ул. Кишиневская, 1-32.

Кировский район:

- с 8:00 до 16:00: ул. Лермонтова, 1-13; ул. Петровского, 2-20а.

Петровский район:

- с 8:00 до 16:00: ул. Леваневского, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; ул. Войкова, 39, 41, 43, 45-66, 68, 68а; ул. Киселевская, 50, 52, 53-57, 58, 62;

- с 9:00 до 16:00: ул. Крамарчука, ул. Путь Социализма, ул. 23 партсъезда, ул. Павлова.

Пролетарский район:

- с 9:00 до 16:00: ул. Амбулаторная, 1-18; ул. Боклевского, 1, 1а, 1б, 2-12.

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