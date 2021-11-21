В ДНР почти 17 тысяч жителей болеют коронавирусом

За все время коронавирус в ДНР выявили у 102 415 человек Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С начала пандемии коронавируса в ДНР зафиксировано 102 425 заболевших ковидом. Из этого числа 77 663 человека выздоровели. Зарегистрировано 7775 летальных случаев. Лечение от коронавируса в ДНР продолжают 16 977 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Вакцинация от COVID-19 поможет избежать тяжелого течения болезни, возникновения осложнений, и как следствие, лечения в условиях реанимации, - отметили в здравоохранительном ведомстве ДНР.

В Минздраве Республики рассказали, что за прошедшие сутки новых случаев заболевания не зарегистрировано – лаборатория находилась на санитарной обработке. Однако известно о выявленных 79 случаях пневмоний

- Это на 11 меньше чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 44. Всего на лечении 2275 пациентов с пневмониями, из них 1301 на кислородной поддержке, - рассказали в министерстве здравоохранения ДНР.

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