За сутки 78 человек вылечились от коронавируса в ЛНР
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР выявили еще у 52 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.
- Всего по состоянию на 09.00 21 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 20 343, – говорится в сообщении.
В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 78 жителей.
- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 16 328 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.
За сутки зарегистрировано 11 летальных случаев. За все время в ЛНР зафиксировано 2837 случаев смерти от коронавирусной инфекции.
В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 1178 пациента.
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