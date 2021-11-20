Погода в Донецке: 21 ноября будет облачно, без осадков

Вероятность пасмурной погоды в воскресенье сохранится весь день Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Весь день воскресенья в столице Донецкой Народной Республики будет облачно. По прогнозам синоптиков, осадков не предвидится.

Утром столбики термометров за окном покажут 0…+5 градусов тепла, днем температура поднимется до +7…+8 градусов по Цельсию.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742-743 миллиметра ртутного столба.

21 ноября православная церковь отмечает Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Его еще называют Михайлов день, и он считается датой рубежа - с этого времени «зима встает на ноги». Наши предки заметили, что если в этот день появляется иней, то следует ожидать больших снегов. Если день начинается с тумана - будут оттепели. А ясная погода в этот день говорит о том, что грядущая зима, скорее всего, окажется морозной.

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