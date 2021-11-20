Известный боец ММА Джефф Монсон снимет фильм про ДНР и ЛНР

Монсон известен своей любовью к России и ее советскому прошлому. Фото: Министерство образования и науки ЛНР

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон, который не так давно принял российское гражданство, хочет снять фильм про ДНР и ЛНР. О своих планах он рассказал во время тренировки со спортсменами в Луганске.

- Мы считаем, что кроме русского народа, большинство людей на Западе уже забыли о конфликте, который здесь идет. Мы хотим показать западному миру, что эта война еще идет, люди страдают из-за этого конфликта, - говорит боец.

По словам Джеффа Монсона, идея создания подобного фильма возникла у него потому, что ему неприятно видеть, как неправдиво освещают историю конфликта в Донбассе западные СМИ. Боец надеется, что ему удастся отразить реалии современной жизни республик и показать всему миру, что люди страдают из-за этой войны.

Своими планами он уже успел поделиться с Главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, который идею одобрил. Напомним, с 2016 года боец ММА Джефф Монсон активно способствует развитию спорта в ЛНР. Он открыл здесь свою школу единоборств.

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