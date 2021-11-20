В ДНР диагностировали более тысячи случаев заражения COVID-19 за сутки

Медики зафиксировали суточный прирост заболевших Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике медики выявили 1202 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- За 19 ноября провели 3106 исследований, в ходе которых диагноз подтвердился в 1190 случаях, а у 12 пациентов его установили на основании симптомов, - рассказали в ведомстве.

За это время выписались из медицинских учреждений с двумя отрицательными тестами на ковид 1537 пациентов. Всего же с начала пандемии количество больных жителей с подтвержденным COVID-19 уже превысило отметку в 100 тысяч человек. Из них 77663 пациента смогли справиться с болезнью, 16977 все еще находятся на лечении, скончались 7775 человек.

В Минздраве также сообщили, что за прошедшие сутки были выявлены 90 случаев пневмоний, в больницы госпитализированы 50 человек. Всего на лечении сейчас находятся 2231 пациент с воспалением легких, из них 1372 человека нуждаются в кислородной поддержке.

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