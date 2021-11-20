Почему 20 ноября многие дончане жалуются на головную боль?

20 ноября в Донецке - сильный туман Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

20 ноября Донецк переживает сильный шторм. Ветер моментами 30 м/с, шквалы могут быть и сильнее, мелкий дождь бьет в лицо, словно тропический ливень. Правда, холодный. Но даже те жители столицы ДНР, кто остался дома, жалуются на головную боль. Почему так происходит, мы спросили терапевта, врача высшей категории Елену Шевченко.

- Мой домашний барометр показывает 710 мм ртутного столба. Вот вам и ответ. Метеочувствительным людям сейчас приходится нелегко. Есть риск обострения гипертонии. Страдающим низким артериальный давлением также не следует далеко убирать тонометр. В этой ситуации лучше пить больше горячей жидкости, например, некрепкий чай с лимоном и сахаром. И, конечно, следует отказаться от алкоголя.

В МЧС ДНР напоминают: в штормовую погоду лучше воздержаться от прогулок. Также не стоит оставлять свои автомобили под деревьями или под рекламными щитами. Вполне ожидаемы проблемы с подачей электроэнергии.

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