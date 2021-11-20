В республиках Донбасса с товаров уберут украинскую маркировку

До недавнего времени чуть ли не у половины товаров, продающихся в Донецке и Луганске, были этикетки на украинском языке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В республиках Донбасса понимают важность выхода местной продукции на внешний рынок и стараются устранить все трудности на этом пути. Во многом это стало возможным благодаря указу президента России Владимира Путина о признании товарных сертификатов ДНР и ЛНР. Теперь товары, производимые здесь, будут выпускаться без украинской маркировки, что позволит им стать конкурентоспособными на российском рынке. Об этом заявил депутат Народного совета Луганской Народной Республики Вячеслав Светлов.

По его словам, раньше в рамках программы импортозамещения все предприятия Донбасса считались украинскими, что порождало большие трудности в конкуренции.

- Очень трудно было конкурировать, участвуя в тендерных процедурах, поскольку российские производители имеют преференцию 15%, а в бюджетных закупках - 30%. И это лишало нас прибыли, что не давало развиваться предприятиям и создавать новые рабочие места, - пояснил Светлов.

Теперь у республик появилась возможность вывести свои товары на российский рынок без ограничений и свободно участвовать в госзакупках РФ. А значит, жители Донбасса будут обеспечены работой и зарплатами, подчеркнул депутат.

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