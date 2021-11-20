В ДНР заявили о недопустимости любых попыток прославления нацизма

В Республике помнят о том, какую цену пришлось заплатить миру за победу над нацистами Фото: Алексей БУЛАТОВ

К очередной годовщине со дня начала Нюрнбергского судебного процесса над главными военными преступниками в парламенте Донецкой Народной Республики было принято заявление, в котором осуждаются любые попытки героизации нацизма. Об этом сообщили в пресс-службе Народного Совета ДНР.

Депутаты заявили, что считают недопустимым любое прославление нацистского прошлого - будь-то постройка памятников, переименование улиц или же проведение публичных демонстраций в попытке объявить бывших членов организации «Ваффен-СС» и тех, кто сотрудничал с ними, участниками национально-освободительных движений.

В парламенте подчеркнули, что не дадут переписать историю и исказить итоги Великой Отечественной войны, а также распространять ложные сведения о роли СССР в те годы.

- Народный Совет Донецкой Народной Республики заявляет о недопустимости разрушений памятников, мемориалов, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в целом и советских воинов, освободивших Донбасс от немецко-фашистских захватчиков, в частности, и отождествления таких действий с государственной политикой, - говорится в заявлении.

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